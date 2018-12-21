В Баку состоялись литературные чтения, посвященные русскому поэту Валерию Брюсову

19 декабря 2018 года в школе № 257 города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Литературная гостиная» состоялись литературные чтения, посвященные 145-летию русского поэта Валерия Брюсова.
О жизни и творчестве поэта участникам рассказала учитель русского языка и литературы Елена Грушенкова.
В мероприятии приняли участие директор школы № 257 города Баку Карат Караев и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»