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21.12.2018 10:02

В Баку состоялись литературные чтения, посвященные русскому поэту Валерию Брюсову

19 декабря 2018 года в школе № 257 города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Литературная гостиная» состоялись литературные чтения, посвященные 145-летию русского поэта Валерия Брюсова.

О жизни и творчестве поэта участникам рассказала учитель русского языка и литературы Елена Грушенкова.

В мероприятии приняли участие директор школы № 257 города Баку Карат Караев и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]