В Баку состоялись литературные чтения, посвященные русскому поэту Валерию Брюсову

19 декабря 2018 года в школе № 257 города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Литературная гостиная» состоялись литературные чтения, посвященные 145-летию русского поэта Валерия Брюсова.

О жизни и творчестве поэта участникам рассказала учитель русского языка и литературы Елена Грушенкова.

В мероприятии приняли участие директор школы № 257 города Баку Карат Караев и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.