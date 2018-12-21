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Бизнес и законодательство 21.12.2018 10:06

Президент Алиев утвердил льготы по подоходному налогу для частного сектора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил кабинету министров в течение одного месяца определить критерии для юридических лиц, которые относятся к негосударственному и ненефтяному сектору.

Соответствующее поручение кабмину предусмотрено в указе президента об утверждении изменений в Налоговый кодекс.

При этом, данные критерии должны быть определены на основе предложений министерств налогов и финансов.

Согласно поправкам в Кодексе, с 1 января 2019 года сроком на 7 лет предоставляется 100%-ая льготу по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтегазовом и частном секторе. Данная льгота распространяется на зарплату в размере до 8 тыс. манатов (в настоящее время подоходный налог взимается в размере 14% на доход на сумму до 2,5 тыс. манатов в месяц).

Если зарплата работника превышает 8 тыс. манатов, то в целом, льгота составит 44%. В этом случае работник выплачивает подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов (в настоящее время 25% от суммы свыше 2,5 тыс. манатов).

Кроме этого, необлагаемая сумма для лиц, занятых во всех секторах, увеличивается с 2019 года со 173 манатов до 200 манатов.

По оценкам Минналогов, данные реформы на начальном этапе могут привести к некоторому сокращению поступлений в госбюджет по статье "подоходный налог". Однако, в последующие годы по мере роста экономической активности в стране, сокращения доли "теневой экономики", за счет усиления налогового администрирования, будет наблюдаться рост поступлений в бюджет по этому виду налога.

В госбюджете на 2019 год поступления по подоходному налогу предусмотрены в размере 880 млн манатов. На 2018 год поступления по этому виду предусмотрены в размере 1 млрд 196 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАЛОГ, ПОДОХОДНЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]