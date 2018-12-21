В Азербайджане c 2019г повышаются акцизы на импорт автомобилей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение ставок акцизов на импортируемые в республику автомобили.
В частности, ставка акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя до 2 тыс. куб. см. увеличивается с 0,2 манат до 0,3 манат за каждый куб. см. (рост на 50%).
Ставка акциза на импорт легковых автомобилей с объемом двигателя до 3 тыс. куб. см. повышается с 400 до 600 манатов. Кроме того, за каждый куб. см. для части объема двигателя от 2,001 тыс. до 3 тыс. куб. см. будет взиматься 5 манат (в настоящее время – 3 манат), рост на 66,6%.
Ставка акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя до 4 тыс. куб. см. увеличивается с 3,4 тыс. манатов до 5,6 тыс. манатов, а сумма, взимаемая за каждый куб. см. для части объема двигателя в 3001-4000 куб. см., увеличивается с 8 до 13 манатов (рост на 62,5%).
Ставка акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя до 5 тыс. куб. см. увеличивается с 11,4 тыс. манатов до 18,6 тыс. манатов, а сумма, взимаемая за каждый куб. см. для части объема двигателя от 4 тыс. до 5 тыс. куб. см – с 20 до 35 манатов (рост на 75%).
Ставка акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя выше 5 тыс. кубических сантиметров повышается с 31,4 тыс. манатов до 53,6 тыс. манатов, а сумма, взимаемую за каждый дополнительный куб. см., - с 40 до 70 манатов (рост на 75%).
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»