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ТЭК 21.12.2018 10:34

Президент Алиев открыл новую битумную установку на БНПЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу участие в открытии новой битумной установки и пункта заправки сжиженным газом на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (БНПЗ) имени Гейдара Алиева, сообщает сайт главы государства.

Новая битумная установка и пункт заправки сжиженным газом были построены в рамках первого этапа проекта реконструкции и модернизации БНПЗ.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАВОД, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]