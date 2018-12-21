Президент Алиев открыл новую битумную установку на БНПЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу участие в открытии новой битумной установки и пункта заправки сжиженным газом на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (БНПЗ) имени Гейдара Алиева, сообщает сайт главы государства.

Новая битумная установка и пункт заправки сжиженным газом были построены в рамках первого этапа проекта реконструкции и модернизации БНПЗ.

Р.Бабаев