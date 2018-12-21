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Внутренняя политика 21.12.2018 10:59

Президент Алиев открыл новое административное здание Бинагадинского районного суда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в пятницу новое административное здание Бинагадинского районного суда города Баку, сообщает сайт главы государства.

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал И.Алиева о проделанной работе.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУД, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]