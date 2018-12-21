Талибы похитили 12 полицейских на северо-востоке Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан" минувшей ночью захватили и увезли в неизвестном направлении 12 полицейских в результате нападения на 10-е отделение полиции города Файзабад, административного центра северо-восточной афганской провинции Бадахшан, сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на информированный источник.
Нападение на отделение полиции было совершено около 3:00 местного времени (2:30 ), боевикам удалось захватить участок без боя. Экстремисты также забрали с собой все имевшееся в отделении полиции оружие и боеприпасы, говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, из 28 уездов афганской провинции Бадахшан, граничащей с Таджикистаном, два уезда - Вардудж и Ямган - более трех лет находятся под полным контролем антиправительственных вооруженных группировок. Еще 14 уездов боевики контролируют частично.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»