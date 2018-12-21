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Дальнее зарубежье 21.12.2018 11:09

Талибы похитили 12 полицейских на северо-востоке Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан" минувшей ночью захватили и увезли в неизвестном направлении 12 полицейских в результате нападения на 10-е отделение полиции города Файзабад, административного центра северо-восточной афганской провинции Бадахшан, сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на информированный источник.

Нападение на отделение полиции было совершено около 3:00 местного времени (2:30 ), боевикам удалось захватить участок без боя. Экстремисты также забрали с собой все имевшееся в отделении полиции оружие и боеприпасы, говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, из 28 уездов афганской провинции Бадахшан, граничащей с Таджикистаном, два уезда - Вардудж и Ямган - более трех лет находятся под полным контролем антиправительственных вооруженных группировок. Еще 14 уездов боевики контролируют частично.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ПОХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]