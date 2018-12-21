СБ ООН проголосует по проекту резолюции о миссии наблюдателей в Йемене

Члены Совета Безопасности ООН в пятницу проголосуют по проекту резолюции, которая позволит направить наблюдательную миссию от организации для мониторинга соблюдения перемирия в йеменском порту Ходейда, сообщает Associated Press.

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс призвал к скорейшему размещению мониторинговой миссии, так как это необходимо для имплементации соглашения о прекращении огня от 13 декабря между правительственными силами Йемена и повстанцами-хуситами.

Один проект резолюции на эту тему был подготовлен Великобританией, вокруг него велись напряженные дискуссии на прошлой неделе, в частности, по поводу положения об осуждении Ирана за поставки вооружения хуситам. На этом пункте резолюции настаивали США.

Затем еще один проект резолюции был подготовлен уже Соединенными Штатами. Агентство отмечает, что ситуация, в которой два союзника в Совбезе ООН готовят проект резолюции самостоятельно, чрезвычайно редка. На это британцы ответили вынесением на голосование своего проекта резолюции в пятницу.

Агентство сообщает, что если британская резолюция не наберет минимум девять голосов в поддержку или будет заблокирована другим постоянным членом Совбеза ООН - США, Россией, Китаем или Францией - тогда Соединенные Штаты смогут выдвинуть на голосование свой проект.

Британская резолюция позволит "разместить на начальный период в 30 дней передовую группу, чтобы начать наблюдение, поддержку, а также содействовать незамедлительному выполнению стокгольмского соглашения". Также эта резолюция предлагает генсеку ООН Антониу Гутерришу как можно скорее до 31 декабря выдвинуть предложения, каким образом ООН может содействовать прекращению огня.

В ответ на заявления России о готовности ветировать резолюцию в том случае, если в ней будет упоминаться Иран и его поставки оружия хуситам, британцы скорректировали текст проекта. Теперь в нем осуждается "поставки, кем бы они ни совершались, оружия и соответствующих материалов в нарушение эмбарго на поставки оружия".

Кроме того, проект резолюции призывает хуситов и правительство устранить бюрократические препятствия коммерческим и гуманитарным поставкам в Йемен. Также в тексте содержится призыв к правительству с международной поддержкой укреплять экономику Йемена.

По данным агентства, в тексте американской резолюции на тему ситуации с перемирием в Йемене нет положений о гуманитарных и политических проблемах и решениях. В ней говорится только о наблюдательной миссии ООН.

Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами, опирающимися на поддержку международной коалиции под руководством Саудовской Аравии, и - хуситами, контролирующими часть страны, длится уже четыре года.

Соглашение о перемирии между конфликтующими сторонами в Йемене в Ходейде, через порт которой проходит около 70% импорта страны, в том числе гуманитарные грузы, было достигнуто в Швеции на прошлой неделе на переговорах между представителями хуситов и правительства Йемена под эгидой ООН.