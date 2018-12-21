Бердымухамедов подчеркнул стратегическое партнерство Туркменистана и РФ, назвал нейтралитет базой внешней политики страны

Российская Федерация является стратегическим партнером Туркменистана, заявил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства с участием представителей дипломатического корпуса страны.
"Особенность наших двусторонних отношений - многолетнее тесное сотрудничество Туркменистана и России на международной политической арене, взаимная поддержка выдвигаемых инициатив", - подчеркнул Г.Бердымухамедов, слова которого приводит издание "Нейтральный Туркменистан".
"Туркмено-российское экономическое партнёрство характеризуется нацеленностью на расширение направлений совместной работы, налаживание прямых торгово-экономических связей с регионами Российской Федерации. Мы видим, что укрепление научно-образовательных и культурных отношений с российскими партнёрами имеет большие перспективы", - отметил президент Туркменистана.
Говоря о главных направлениях внешнеполитического курса страны в 2018 году, Г.Бердымухамедов подчеркнул, что "внешняя политика Туркменистана осуществлялась на базовой основе, а именно, на принципах нейтралитета, миролюбия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества".
"Что касается двустороннего сотрудничества, то здесь большое значение придаётся упрочению дружественного диалога с сопредельными странами, в отношениях с которыми достигнут высший уровень доверия и взаимопонимания. Мы поддерживаем с этими государствами открытые и плодотворные связи по самым разным направлениям", - сказал Г.Бердымухамедов.
Президент Туркменистана отметил, что стране удалось вывести на уровень стратегического партнерства отношения с Узбекистаном.
"В последние годы мы вышли на уровень стратегического партнёрства с Республикой Узбекистан. Об эффективности такого взаимодействия свидетельствуют наши братские отношения в политической, экономической и культурной сферах", - сказал Г.Бердымухамедов.
Он также отметил, что в 2018 году в ходе встреч с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым стороны договорились "о значительном расширении партнёрства, (...) уделили особое внимание сотрудничеству в области транспорта".
"Мы и дальше будем расширять дружественные и добрососедские отношения с Таджикистаном и Кыргызстаном, с которыми нас объединяет историко-культурная общность", - добавил Г.Бердымухамедов.
"Наша страна будет и далее укреплять добрососедские отношения с Азербайджаном. Важным шагом на этом пути стал недавний официальный визит президента Ильхама Алиева в Туркменистан. Во время этого визита в Ашхабаде были определены пути и возможности сотрудничества в разных сферах", - сказал туркменский лидер.
"Дружественные отношения и плодотворное взаимовыгодное сотрудничество мы выстраиваем и с Исламской Республикой Иран. В интересах наших народов мы и впредь продолжим тесное взаимодействие в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, отметил глава государства", - отметил Г.Бердымухамедов.
Он также назвал Афганистан страной, которая "в качестве полноценного участника и равноправного партнёра должна присоединяться к претворению в жизнь региональных и международных проектов".
Президент Туркменистана подтвердил, что Ашхабад "всегда готов предоставить своё политическое пространство для ведения мирных переговоров по Афганистану".
"Мы и впредь будем продолжать работу в этом направлении", - сказал он.
"Укрепление отношений с соседними государствами, превращение региона в зону мира, стабильности и широкого международного сотрудничества и в будущем останется стратегическим приоритетом внешней политики нейтрального Туркменистана", - отметил Г.Бердымухамедов.
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