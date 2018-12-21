Туркменистан продолжит сотрудничество с США по сохранению мира и стабильности в Центральной Азии - президент

Туркменская сторона продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами по сохранению стабильности в центральноазиатском регионе, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства с участием представителей дипломатического корпуса страны.

"С Соединенными Штатами Америки мы продолжим сотрудничество по таким важнейшим вопросам, как сохранение мира и стабильного развития в Центральной Азии и приграничных зонах", - сказал Г.Бердымухамедов, слова которого Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Мы добьёмся энергетической безопасности, развития экономики, торговли и инвестиций", - добавил туркменский лидер, говоря о сотрудничестве с США.

Г.Бердымухамедов также отметил, что "сегодня наше независимое, нейтральное государство является одной из стран, обеспечивающей стабильность и безопасность в регионе".

"Туркменистан известен в мире как авторитетное государство с динамично развивающейся экономикой, привлекательное для инвестиций", - сказал он.