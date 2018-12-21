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СНГ 21.12.2018 14:04

Туркменистан продолжит сотрудничество с США по сохранению мира и стабильности в Центральной Азии - президент

Туркменская сторона продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами по сохранению стабильности в центральноазиатском регионе, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства с участием представителей дипломатического корпуса страны.

"С Соединенными Штатами Америки мы продолжим сотрудничество по таким важнейшим вопросам, как сохранение мира и стабильного развития в Центральной Азии и приграничных зонах", - сказал Г.Бердымухамедов, слова которого Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Мы добьёмся энергетической безопасности, развития экономики, торговли и инвестиций", - добавил туркменский лидер, говоря о сотрудничестве с США.

Г.Бердымухамедов также отметил, что "сегодня наше независимое, нейтральное государство является одной из стран, обеспечивающей стабильность и безопасность в регионе".

"Туркменистан известен в мире как авторитетное государство с динамично развивающейся экономикой, привлекательное для инвестиций", - сказал он.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЦЕНТРАЗИЯ, США

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]