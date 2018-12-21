Белоруссия готова выйти на единый рынок электроэнергии ЕАЭС с 1 июля 2019 года - глава Минэнерго

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что республика готова к работе на едином рынке электроэнергии ЕАЭС с 1 июля 2019 года.

"Белорусская энергосистема готова с 1 июля 2019 года работать на общем рынке электроэнергии стран ЕАЭС", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в пятницу в Минске.

По словам министра, после запуска энергорынка "работа будет выстроена в виде трансграничных перетоков".

В полном объёме рынок электроэнергии в ЕАЭС заработает после запуска единого рынка первичных энергоресурсов - нефти и газа, который запланирован на 2025 год.

В.Каранкевич считает, что после этого единый рынок электроэнергии сможет работать с участием субъектов хозяйствования.