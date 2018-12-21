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ТЭК 21.12.2018 13:05

Белоруссия готова выйти на единый рынок электроэнергии ЕАЭС с 1 июля 2019 года - глава Минэнерго

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что республика готова к работе на едином рынке электроэнергии ЕАЭС с 1 июля 2019 года.

"Белорусская энергосистема готова с 1 июля 2019 года работать на общем рынке электроэнергии стран ЕАЭС", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в пятницу в Минске.

По словам министра, после запуска энергорынка "работа будет выстроена в виде трансграничных перетоков".

В полном объёме рынок электроэнергии в ЕАЭС заработает после запуска единого рынка первичных энергоресурсов - нефти и газа, который запланирован на 2025 год.

В.Каранкевич считает, что после этого единый рынок электроэнергии сможет работать с участием субъектов хозяйствования.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]