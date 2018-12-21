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Дальнее зарубежье 21.12.2018 13:46

Сторонники независимости Каталонии парализовали автодвижение в Барселоне

Демонстранты в Барселоне, выступающие за независимость Каталонии, заблокировали десятки автомобильных дорог в районе города в преддверии заседания совета министров Испании, сообщает в пятницу Associated Press.

По информации агентства, сторонники независимости Каталонии протестуют против решения премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне.

Безопасность в Каталонии усилена. В регион прислали в качестве подкрепления сотни сотрудников полиции из департамента по противодействию массовым беспорядкам.

Ранее П.Санчес договорился с главой кабинета министров Каталонии Кимом Торрой о совместной работе с целью поиска разрешения политического кризиса, продолжающегося после проведения в прошлом году референдума о независимости Каталонии от Испании. Их вторая встреча состоялась накануне.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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