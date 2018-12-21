Сторонники независимости Каталонии парализовали автодвижение в Барселоне

Демонстранты в Барселоне, выступающие за независимость Каталонии, заблокировали десятки автомобильных дорог в районе города в преддверии заседания совета министров Испании, сообщает в пятницу Associated Press.
По информации агентства, сторонники независимости Каталонии протестуют против решения премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне.
Безопасность в Каталонии усилена. В регион прислали в качестве подкрепления сотни сотрудников полиции из департамента по противодействию массовым беспорядкам.
Ранее П.Санчес договорился с главой кабинета министров Каталонии Кимом Торрой о совместной работе с целью поиска разрешения политического кризиса, продолжающегося после проведения в прошлом году референдума о независимости Каталонии от Испании. Их вторая встреча состоялась накануне.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»