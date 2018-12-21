Минск готов покупать российский газ в 2019 году по $127 за тысячу кубометров - министр энергетики Белоруссии

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в следующем году по $127 за тысячу кубометров.

"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством Республики Беларусь и ПАО "Газпром", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Запад".

Касаясь стоимости цены на газ в 2020 году, министр отметил, что "переговоры ведутся". "В соответствии со статьей 2 протокола, подписанного 13 апреля 2017 года по вопросам ценообразования на природный газ для Республики Беларусь, также предусмотрено до 1 июля сторонам подготовить соответствующие предложения по внесению изменений в ценовой протокол от 2011 года", - сказал В.Каранкевич.

"Вопрос этот еще открыт. Соответствующие предложения белорусская сторона направила. Они находятся в стадии обсуждения. У нас есть еще полгода для того, чтобы выработать согласованное решение", - добавил министр.

Он пояснил, что это будет касаться вопроса формирования цены на газ на 2020-2024 годы, "так скажем на переходный период до создания рынка газа (ЕАЭС - ИФ), который планируется с 1 января 2025 года".

По информации главы Минэнерго, предложения белорусской стороны основываются "на том уровне (цены на газ - ИФ), который уже достигнут в 2019 году". "И в дальнейшем формирование цены на природный газ должно предусматривать дальнейшее стремление сторон двигаться к создаваемому рынку газа", - отметил он.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 декабря в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить вопросы ценообразования на газ.

А.Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит порядка $130 за тысячу кубометров (входная цена на границе), а для российских - $70 (в соседней Смоленской области).

На это В.Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $129 и $127 в 2018 и 2019 году соответственно.

А.Лукашенко возразил: "Это неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они $200 имеют, а мы $130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому и цена такая".

Белорусский президент пояснил, что тариф, который применятся "Газпромом" для белорусской стороны на транспортировку газа из ЯНАО до границы с Белоруссией составляет почти $3 за 1 тыс. куб. м на 100 км. В то время как внутрироссийский тариф - порядка $1, т.е. в три раза меньше. Таким образом, в структуре цены на газ для Белоруссии доля платы за транспортировку по территории России превышает 70% - в три раза выше, чем для субъектов РФ.