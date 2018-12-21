Российские НК согласились снижать добычу в рамках ОПЕК+ пропорционально

Россия снизит нефтедобычу на 228 тыс. б/с с уровня октября 2018 года в рамках сделки ОПЕК+, подтвердил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"228 - точная цифра", - сказал он.
Министр сообщил также, что в ходе прошедшего в среду совещания с нефтяниками министр обсуждал ситуация на рынке нефтепродуктов.
"В основном, обсуждали ситуацию на рынке нефтепродуктов. Потому что ситуацию по ОПЕК мы до этого обсуждали. В данном случае компании подтвердили готовность участвовать добровольно в совместных действиях в рамках ОПЕК и не-ОПЕК и подтвердили принцип, который заключается в том, что все пропорционально объёмам добычи на себя берут обязательства (по снижению - ИФ)", - сказал А.Новак.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»