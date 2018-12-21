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ТЭК 21.12.2018 13:16

Российские НК согласились снижать добычу в рамках ОПЕК+ пропорционально

Россия снизит нефтедобычу на 228 тыс. б/с с уровня октября 2018 года в рамках сделки ОПЕК+, подтвердил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"228 - точная цифра", - сказал он.

Министр сообщил также, что в ходе прошедшего в среду совещания с нефтяниками министр обсуждал ситуация на рынке нефтепродуктов.

"В основном, обсуждали ситуацию на рынке нефтепродуктов. Потому что ситуацию по ОПЕК мы до этого обсуждали. В данном случае компании подтвердили готовность участвовать добровольно в совместных действиях в рамках ОПЕК и не-ОПЕК и подтвердили принцип, который заключается в том, что все пропорционально объёмам добычи на себя берут обязательства (по снижению - ИФ)", - сказал А.Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, НЕФТЕДОБЫЧА, НК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]