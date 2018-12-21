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Транспорт и связь 21.12.2018 13:26

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-ноябре увеличились на 1,5%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-ноябре 2018 года составил 209,5 млн тонн, что на 1,5% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 82,4%, на долю госсектора – 17,6%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за 11 месяцев 2018 года по сравнению с январем-ноябрем 2017 года увеличился на 2,7%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 12,6 млн тонн (включая транзитные грузы), что на 4,2% ниже показателя января-ноября 2017 года.

Морским транспортом перевезено 7 млн 511,1 тыс. тонн различных грузов (рост на 0,6%), автомобильным транспортом – 136,1 млн тонн (рост на 3%), воздушным – 183,2 тыс. тонн (рост на 19,7%).

По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 38 млн 13,1 тыс. тонн нефти (спад на 2,9%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТРАНСПОРТ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]