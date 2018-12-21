Гадать о степени влияния Мэттиса на Трампа - неблагодарное дело, отмечают в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать о степени влияния уходящего в отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса на американского лидера Дональда Трампа, предложив оставить этот вопрос политологам.

"В наше время гадать, кто президента Трампа от чего удержал - это, наверное, удел политологов и весьма неблагодарное дело", - сказал он журналистам.

Так Д.Песков ответил на вопрос о том, насколько, по мнению Кремля, отставка Дж.Мэттиса, который, по словам журналиста, удержал американского президента от резких решений, в том числе, по КНДР и Сирии, усиливает непредсказуемость и вероятность радикальных внешнеполитических ходов администрации США.