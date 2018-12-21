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Дальнее зарубежье 21.12.2018 13:36

Гадать о степени влияния Мэттиса на Трампа - неблагодарное дело, отмечают в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать о степени влияния уходящего в отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса на американского лидера Дональда Трампа, предложив оставить этот вопрос политологам.

"В наше время гадать, кто президента Трампа от чего удержал - это, наверное, удел политологов и весьма неблагодарное дело", - сказал он журналистам.

Так Д.Песков ответил на вопрос о том, насколько, по мнению Кремля, отставка Дж.Мэттиса, который, по словам журналиста, удержал американского президента от резких решений, в том числе, по КНДР и Сирии, усиливает непредсказуемость и вероятность радикальных внешнеполитических ходов администрации США.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПЕНТАГОН, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]