Гадать о степени влияния Мэттиса на Трампа - неблагодарное дело, отмечают в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать о степени влияния уходящего в отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса на американского лидера Дональда Трампа, предложив оставить этот вопрос политологам.
"В наше время гадать, кто президента Трампа от чего удержал - это, наверное, удел политологов и весьма неблагодарное дело", - сказал он журналистам.
Так Д.Песков ответил на вопрос о том, насколько, по мнению Кремля, отставка Дж.Мэттиса, который, по словам журналиста, удержал американского президента от резких решений, в том числе, по КНДР и Сирии, усиливает непредсказуемость и вероятность радикальных внешнеполитических ходов администрации США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»