Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9455 RUR   0.025 GBR   2.15 TRY   0.3227

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Дек 24 Дек 10°

Дальнее зарубежье 21.12.2018 13:51

Эрдоган рассказал Трампу о возможностях Турции бороться с ИГ в Сирии - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, что Турция может очистить территорию к востоку от Евфрата в Сирии от террористической организации ИГ , сообщает в пятницу газета "Хюрриет" со ссылкой на источники.

По данным газеты, незадолго до решения вывести американские войска из Сирии Д.Трамп в телефонном разговоре с Р.Т.Эрдоганом спросил его, сможет ли Турция самостоятельно очистить территорию к востоку от Евфрата от остатков ИГ в случае ухода США.

Причиной такого вопроса стала критика турецкой стороной сотрудничества США с курдскими Отрядами народной самообороны для борьбы с ИГ, отмечает газета.

"Эрдоган подтвердил, что Турция может бороться против ИГ, как она делала это в середине 2016 года, когда были нейтрализованы порядка 4 тыс. террористов в рамках операции "Щит Евфрата", - пишет газета.

Источники в руководстве Турции рассказали "Хюрриет", что Анкаре было хорошо известно о желании Д.Трампа вывести войска из Сирии, однако поначалу он не мог убедить Пентагон в необходимости такого шага. Однако официально Анкару о решении вывести войска из Сирии США уведомили 17 декабря, рассказал источник газеты.

Высокопоставленные источники газеты рассказали ей, что решение США вызывает опасения в Турции. Также источники подчеркнули, что "саудовцы, израильтяне, европейцы и, конечно, курды, не рады такому решению".

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ


Похожие новости


Госдеп одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot - Пентагон Шаманов не исключает сепаратных договоренностей США и Турции по курдскому вопросу Эрдоган и Трамп договорились по телефону координировать действия в Сирии - СМИ Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в Сирии Чавушоглу предположил, что Трамп намерен закрыть глаза на убийство Хашкаджи Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и дело Хашкаджи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]