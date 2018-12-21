Эрдоган рассказал Трампу о возможностях Турции бороться с ИГ в Сирии - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, что Турция может очистить территорию к востоку от Евфрата в Сирии от террористической организации ИГ , сообщает в пятницу газета "Хюрриет" со ссылкой на источники.

По данным газеты, незадолго до решения вывести американские войска из Сирии Д.Трамп в телефонном разговоре с Р.Т.Эрдоганом спросил его, сможет ли Турция самостоятельно очистить территорию к востоку от Евфрата от остатков ИГ в случае ухода США.

Причиной такого вопроса стала критика турецкой стороной сотрудничества США с курдскими Отрядами народной самообороны для борьбы с ИГ, отмечает газета.

"Эрдоган подтвердил, что Турция может бороться против ИГ, как она делала это в середине 2016 года, когда были нейтрализованы порядка 4 тыс. террористов в рамках операции "Щит Евфрата", - пишет газета.

Источники в руководстве Турции рассказали "Хюрриет", что Анкаре было хорошо известно о желании Д.Трампа вывести войска из Сирии, однако поначалу он не мог убедить Пентагон в необходимости такого шага. Однако официально Анкару о решении вывести войска из Сирии США уведомили 17 декабря, рассказал источник газеты.

Высокопоставленные источники газеты рассказали ей, что решение США вызывает опасения в Турции. Также источники подчеркнули, что "саудовцы, израильтяне, европейцы и, конечно, курды, не рады такому решению".

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.