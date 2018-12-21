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Регион 21.12.2018 14:15

Тегеран примет решение по ядерной сделке после консультаций с друзьями, особенно с Россией - замглавы МИД Ирана

Экономическая выгода от нахождения Ирана в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) снижается, Тегеран примет решение по сделке, когда придет время, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы останемся в СВПД, пока будем получать выгоду от этой сделки. Но сейчас размер этой выгоды снижается, экономическая выгода Ирана снижается. Мы наблюдаем за ситуацией и примем соответствующее решение, когда придет время, и для этого проведем тесные консультации с нашими друзьями, особенно с Россией", - сказал А.Аракчи, отвечая на вопрос "Интерфакса" по итогам консультаций с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИД, СВПД, ВЫГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]