Тегеран примет решение по ядерной сделке после консультаций с друзьями, особенно с Россией - замглавы МИД Ирана

Экономическая выгода от нахождения Ирана в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) снижается, Тегеран примет решение по сделке, когда придет время, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы останемся в СВПД, пока будем получать выгоду от этой сделки. Но сейчас размер этой выгоды снижается, экономическая выгода Ирана снижается. Мы наблюдаем за ситуацией и примем соответствующее решение, когда придет время, и для этого проведем тесные консультации с нашими друзьями, особенно с Россией", - сказал А.Аракчи, отвечая на вопрос "Интерфакса" по итогам консультаций с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.