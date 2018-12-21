Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9455 RUR   0.025 GBR   2.15 TRY   0.3227

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Дек 24 Дек 10°

СНГ 21.12.2018 15:02

Порошенко ждет исполнения контракта на поставку 55 боевых вертолетов Airbus

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что страна скоро получит боевые вертолеты производства французской компании Airbus Helicopters.

"Мы должны иметь также и боевые вертолеты Airbus, которые укрепят боевую мощность Вооруженных сил Украины для защиты суверенитета территориальной целостности и независимости нашего государства... И вторым этапом будет реализация именно этого направления", - сказал П.Порошенко во время презентации первых двух вертолетов H225 Airbus Helicopters совместного украино-французского проекта Национальной гвардии и МВД в пятницу в Киевской области.

Он напомнил, что обсуждал этот проект с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель менее года назад.

В июле 2018 года Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты. По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается порядка 555 млн евро.

В рамках украинско-французского контракта, до конца 2018 года четыре вертолета поступят для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, AIRBUS, ВЕРТОЛЕТЫ, ПОРОШЕНКО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]