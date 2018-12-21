Порошенко ждет исполнения контракта на поставку 55 боевых вертолетов Airbus

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что страна скоро получит боевые вертолеты производства французской компании Airbus Helicopters.
"Мы должны иметь также и боевые вертолеты Airbus, которые укрепят боевую мощность Вооруженных сил Украины для защиты суверенитета территориальной целостности и независимости нашего государства... И вторым этапом будет реализация именно этого направления", - сказал П.Порошенко во время презентации первых двух вертолетов H225 Airbus Helicopters совместного украино-французского проекта Национальной гвардии и МВД в пятницу в Киевской области.
Он напомнил, что обсуждал этот проект с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель менее года назад.
В июле 2018 года Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты. По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается порядка 555 млн евро.
В рамках украинско-французского контракта, до конца 2018 года четыре вертолета поступят для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.
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