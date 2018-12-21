Кабинет министров Азербайджана в течение 3 месяцев подготовит критерии для стартапов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил кабинету министров в течение трех месяцев установить критерии для определения стартапов.

Соответствующее поручение кабмину предусмотрено в указе президента об утверждении изменений в Налоговый кодекс.

Поправки в налоговый кодекс подразумевают освобождение доходов и прибыли от инновационной деятельности стартаперов, занимающихся микро и малой предпринимательской деятельностью, от уплаты подоходного и налога на прибыль сроком на 3 года с момента получения ими свидетельства на стартап-деятельность.

Также изменения предполагают долгосрочные налоговые льготы для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства (МСП).

В частности, компании кластера малого и среднего бизнеса (МСБ) на 7 лет с момента регистрации в реестре МСБ, освобождаются от налога на прибыль, земельного налога и от НДС.

На аналогичный срок от НДС освобождается импорт компаниями кластера МСБ техники, технологического оборудования и устройств для производства или переработки.

Кроме того, часть доходов от предоставленных услуг предпринимателями-участниками кластера МСБ, направленная на капитальные расходы, на 7 лет освобождается от налога с доходов.

Льготы субъектам микро-предпринимательства включают освобождение от походного налога и налога на прибыль 75% дохода и прибыли от предпринимательской деятельности. Кроме того, юридические лица и частные предприниматели, являющиеся субъектами микро-предпринимательства, освобождаются от уплаты налога на имущества.

А.Мамедов