Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсеком ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася генсеком организации, сообщает в пятницу госагентство БелТА.

"А.Лукашенко официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сообщает агентство.

В пятницу А.Лукашенко провел рабочую встречу с С.Засем.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии проинформировал президента о своих встречах с главами государств - членов ОДКБ, которые должны были согласовать его кандидатуру на должность генерального секретаря организации. Такая форма назначения была предложена А.Лукашенко на встрече президентов стран ОДКБ.

С.Зась уже посетил Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию. Главы этих государств одобрили белорусскую кандидатуру.

"Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего не хочу плохого сказать о них) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации", - заявил А.Лукашенко, слова которого приводятся в сообщении.

"Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация", - пояснил глава государства свое решение.

Президент Белоруссии выразил надежду, что такой практики в будущем будут придерживаться и другие члены ОДКБ при назначении своих представителей на должность генерального секретаря.

"И, естественно, это соответствует нашим критериям подготовки и назначения кадров: профессионализм и любовь к тому делу, которым ты будешь заниматься", - добавил А.Лукашенко.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и А.Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.