Минэнерго Белоруссии рассчитывает на снижение цены российского газа с 2020 года

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич считает, что цена на российский газ с 2020 года могла бы быть и меньше, чем в 2019 году.

"Мы говорим о том, что с 2020 года цена на газ могла бы быть и меньше, но это зависит и от уровня цен на газ в России", - сказал В. Каранкевич журналистам в пятницу в Минске.

Ранее он подтвердил готовность страны покупать российский газ в следующем году по $127 за тысячу кубометров.

Министр также подчеркнул, что белорусская сторона не претендует на дальнейшие льготы и скидки. "Мы говорим о том, что цены на газ в Беларуси должны быть близки к ценам на газ в Российской Федерации", - пояснил глава ведомства.

В.Каранкевич обратил внимание, что создание в ЕАЭС единого рынка предусматривает равные условия для субъектов хозяйствования. В связи с этим ключевым вопросом является необходимость обеспечения равного доступа к газотранспортным системам монополиста, который осуществляет транзит газа, отметил министр.

"Единственное, что должно быть одинаковым для всех (участников рынка газа - ИФ) это равный доступ к транспорту газа, поскольку эту деятельность осуществляет монопольная организация", - сказал он.

"Общий рынок газа предусматривает свободное ценообразование у его производителей и понятные условия по транспортировке газа по территории любого государства-участника союза", - уточнил В.Каранкевич.

Комментируя существующую разницу в тарифах на транспорт газа по территории России для российских и белорусских потребителей, министр подчеркнул: "Мы должны сближаться (по размеру транспортного тарифа - ИФ), может быть 2 (доллара за транзит по территории РФ 1 тыс. кубометров на 100 км для белорусских потребителей), может быть 2,5. Этот тариф должен быть единым как для субъектов общего рынка, так и для субъектов внутреннего рынка газа". В настоящее время тариф на транзит газа для белорусских потребителей по территории РФ составляет $3/1 тыс. кубометров/100 км, подтвердил В. Каранкевич.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 декабря в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить вопросы ценообразования на газ.

А.Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит порядка $130 за тысячу кубометров (входная цена на границе), а для российских - $70 (в соседней Смоленской области).

На это В.Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $129 и $127 в 2018 и 2019 году соответственно.

А.Лукашенко возразил: "Это неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они $200 имеют, а мы $130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому и цена такая".

Белорусский президент пояснил, что тариф, который применятся "Газпромом" для белорусской стороны на транспортировку газа из ЯНАО до границы с Беларусью составляет почти $3 за 1 тыс. куб. м на 100 км. В то время как внутрироссийский тариф - порядка $1, т.е. в три раза меньше. Таким образом, в структуре цены на газ для Белоруссии доля платы за транспортировку по территории России превышает 70% - в три раза выше, чем для субъектов РФ.