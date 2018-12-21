ГКНБ Киргизии заявил об отсутствии давления на экс-премьера Исакова в ходе следствия о коррупции

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил об отсутствии какого-либо давления на обвиняемого в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека экс-премьера Сапара Исакова.

"В ходе следствия никакого давления на С.Исакова не оказывается, а его адвокаты участвуют в каждом процессе, по итогам следствия, материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру для дальнейшей передачи в суд", - говорится в комментарии ГКНБ, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В документе отмечается, что С.Исаков был заключен под стражу в рамках уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и в ходе следствия получены доказательства коррупционных действий бывшего главы правительства, есть доказательства его причастности к другим коррупционным схемам.

"В настоящее время следствие ведется в рамках закона и все решения принимаются судебными органами. В ходе следствия добыты неопровержимые доказательства коррупционных деяний С.Исакова. Наряду с этим, есть доказательства того, что С.Исаков замешан в ряде других коррупционных схем. По этим фактам уже начались проверки", - отмечается в сообщении.

"С.Исаков в целях сокрытия своих преступных деяний, под видом политического узника, целенаправленно пытается ввести общественность в заблуждение и перевести уголовные дела в политическую плоскость", - подчеркивается в сообщении.

Заявление киргизской спецслужбы стало ответом на слова экс-премьера в суде в ходе рассмотрения кассационной жалобы о мере пресечения, где он заявил о том, что за всеми процессами вокруг его уголовного дела стоит аппарат президента Киргизии.

"За этим стоит Сооронбай Жээнбеков (президент Киргизии - ИФ), который лично контролирует этот процесс, мой процесс", - заявил С.Исаков.

В четверг Бишкекский городской суд, рассмотрев кассационную жалобу по делу С.Исакова, оставил его под арестом до 5 января 2019 года.

Уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено в начале февраля. В рамках данного расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали. По подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра С.Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Кроме того, обвинение в коррупции были предъявлены двум бывшим мэрам Бишкека - Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову.

Все бывшие чиновники задержаны и находятся в следственном изоляторе ГКНБ.

Главные фигуранты коррупционных дел были назначены на должности при президенте Киргизии Алмазбеке Атамбаеве, сложившем полномочия в конце ноября 2017 года.