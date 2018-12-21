Евросоюз согласовал нормы выбросов углекислого газа для грузовиков и автобусов

Европейский союз намерен значительно ограничить допустимые нормы выброса углекислого газа не только у легковых автомобилей, но и у грузовиков и автобусов.
К 2025 году средний размер выброса CO2 у тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 15% по сравнению с уровнем 2019 года, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление властей Австрии, председательствующей в настоящее время в ЕС.
К 2030 году выбросы углекислого газа должны быть снижены на 30%, однако эта цель еще окончательно не закреплена из-за отсутствия необходимых технологий.
Согласованные странами ЕС цели имеют предварительный характер и должны быть подтверждены Еврокомиссией и Европарламентом.
Ранее на этой неделе ЕК, Европарламент и государства-участники ЕС пришли к соглашению, что выбросы углекислого газа в новых автомобилях в странах Евросоюза к 2030 году необходимо сократить на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года.
Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к 2030 году должны быть снижены на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств является сокращение выбросов на 15% к 2025 году.
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