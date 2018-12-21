Лавров назвал опасными попытки США решать проблемы на Ближнем Востоке через призму борьбы с Ираном

Москва считает опасным рассматривать проблемы на Ближнем Востоке через призму борьбы с Тегераном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Опасно рассматривать все региональные проблемы через призму борьбы с Ираном, мы это наблюдаем, к сожалению, со стороны США и некоторых их союзников", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

"Это очень опасная линия, которая нагнетает конфронтацию и грозит взрывом в исламском мире - между шиитами и суннитами, и если это произойдет, то палестинская проблема потонет в новых и новых, гораздо более болезненных испытаниях, которым этот регион был подвергнут", - отметил министр.