Встрече лидеров Палестины и Израиля может способствовать восстановление палестинского единства - Лавров

Проведению в Москве встречи лидеров Палестины и Израиля мешает отсутствие межпалестинского единства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы действительно такое предложение регулярно возобновляем - и президент регулярно напоминает об этом предложении, которое было сделано несколько лет назад. Махмуд Аббас неизменно повторяет, что он готов к такой встрече без предварительных условий. Израильтяне не отрицают такую встречу в принципе возможность, но пока к конкретному согласованию сроков не готовы", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Москве.
"На счет вопроса о том, что мешает этой встрече, а что может способствовать ее проведению, ответ такой: мешают, прежде всего, отсутствие палестинского единства, способствовать может восстановление палестинского единства, чтобы все палестинцы говорили одним голосом через легитимные структуры в Рамалле", - отметил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»