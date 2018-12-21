Встрече лидеров Палестины и Израиля может способствовать восстановление палестинского единства - Лавров

Проведению в Москве встречи лидеров Палестины и Израиля мешает отсутствие межпалестинского единства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы действительно такое предложение регулярно возобновляем - и президент регулярно напоминает об этом предложении, которое было сделано несколько лет назад. Махмуд Аббас неизменно повторяет, что он готов к такой встрече без предварительных условий. Израильтяне не отрицают такую встречу в принципе возможность, но пока к конкретному согласованию сроков не готовы", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Москве.

"На счет вопроса о том, что мешает этой встрече, а что может способствовать ее проведению, ответ такой: мешают, прежде всего, отсутствие палестинского единства, способствовать может восстановление палестинского единства, чтобы все палестинцы говорили одним голосом через легитимные структуры в Рамалле", - отметил он.