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Дальнее зарубежье 21.12.2018 15:43

Встрече лидеров Палестины и Израиля может способствовать восстановление палестинского единства - Лавров

Проведению в Москве встречи лидеров Палестины и Израиля мешает отсутствие межпалестинского единства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы действительно такое предложение регулярно возобновляем - и президент регулярно напоминает об этом предложении, которое было сделано несколько лет назад. Махмуд Аббас неизменно повторяет, что он готов к такой встрече без предварительных условий. Израильтяне не отрицают такую встречу в принципе возможность, но пока к конкретному согласованию сроков не готовы", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Москве.

"На счет вопроса о том, что мешает этой встрече, а что может способствовать ее проведению, ответ такой: мешают, прежде всего, отсутствие палестинского единства, способствовать может восстановление палестинского единства, чтобы все палестинцы говорили одним голосом через легитимные структуры в Рамалле", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]