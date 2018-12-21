Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9455 RUR   0.025 GBR   2.15 TRY   0.3227

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Дек 24 Дек 10°

СНГ 21.12.2018 17:45

Почти 40% украинцев позитивно относятся к вступлению страны в НАТО - опрос

Около половины граждан Украины скорее позитивно относятся к вступлению страны в Европейский Союз, и почти 40% - к интеграции в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.И.Кучерива.

Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, почти половина украинцев (47,9%) скорее позитивно относятся к вступлению Украины в ЕС. В то же время около четверти респондентов (23,6%) относятся к этому скорее негативно, еще 28,5% затруднились ответить на вопрос.

Также 39,6% респондентов ответили, что скорее позитивно относятся к вступлению Украины в НАТО, 29,8% - скорее негативно, а 20,6% затруднились с ответом.

В то же время, всего 22% позитивно относятся к идее вступления Украины в союз с Россией и Белоруссией, 54,4% - скорее негативно, а 23,6% затруднились ответить.

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, опрошено 1800 респондентов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕС, НАТО, ОПРОС


Похожие новости


ЕС получил заверения о скором снятии военного положения на Украине - Могерини Могерини довольна взаимодействием ЕС и Украины в рамках соглашения об ассоциации Могерини приветствовала успехи Украины в деле реформ и обратила внимание на остающиеся многочисленные проблемы Европа по-прежнему стремится к сохранению иранского ядерного соглашения - Маас Вице-президент Еврокомиссии Шефчович в среду встретится с главой МИД Украины Климкиным ЕС работает над международной реакцией на события в Керченском проливе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]