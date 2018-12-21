Почти 40% украинцев позитивно относятся к вступлению страны в НАТО - опрос

Около половины граждан Украины скорее позитивно относятся к вступлению страны в Европейский Союз, и почти 40% - к интеграции в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.И.Кучерива.
Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, почти половина украинцев (47,9%) скорее позитивно относятся к вступлению Украины в ЕС. В то же время около четверти респондентов (23,6%) относятся к этому скорее негативно, еще 28,5% затруднились ответить на вопрос.
Также 39,6% респондентов ответили, что скорее позитивно относятся к вступлению Украины в НАТО, 29,8% - скорее негативно, а 20,6% затруднились с ответом.
В то же время, всего 22% позитивно относятся к идее вступления Украины в союз с Россией и Белоруссией, 54,4% - скорее негативно, а 23,6% затруднились ответить.
Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, опрошено 1800 респондентов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»