Американская разведка зафиксировала очередное испытание российской гиперзвуковой ракеты морского базирования - СМИ

Россия провела очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", против которой у США нет средств защиты, сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на источники, ознакомленные с данными американской разведки.
По их словам, начиная с 2015 года, Россия провела пять полноценных испытаний этой гиперзвуковой ракеты морского базирования.
Последнее успешное испытание ракеты "Циркон" было проведено 10 декабря, в ходе которого она развила максимальную скорость в 8 Маха, то есть в восемь раз больше скорости звука, или скорости около двух миль в секунду.
"Мы видим, что русские разработали оружие двойного назначения, то есть его можно использовать как против цели на суше, так и против корабля на море, - сказал один из источников. - Успешное его испытание на прошлой неделе показало, что россияне смогли добиться ее устойчивого полета, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия".
По словам другого источника, в разведданных указывается, что серийное производство ракеты планируется начать в 2021 году, но на вооружение она будет принята не ранее 2022 года.
Между тем, еще в прошлом году источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу-АВН", что гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят на вооружение атомных подводных лодок "Ясень-М", перспективных субмарин типа "Хаски", а также ряда надводных кораблей.
Путин и Медведев поздравили Алиева с 57-летием
Президент Алиев назначил председателей ряда судов Азербайджана
Лидеры Узбекистана и Азербайджана обменяются визитами высокого уровня для расширения сотрудничества – Мирзиеев
В Азербайджане утвержден порядок пользования "зеленым коридором"
WTI перешла к росту, но завершает неделю рекордным снижением цены за 4 года
Президент Алиев утвердил новые ставки соцстрахования для работающих не по найму
Иностранные граждане смогут дольше оставаться на территории Азербайджана без регистрации
Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2019г
НС определит стратегию и приоритеты агентства DOST – министр труда
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»