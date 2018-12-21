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СНГ 21.12.2018 16:26

Американская разведка зафиксировала очередное испытание российской гиперзвуковой ракеты морского базирования - СМИ

Россия провела очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", против которой у США нет средств защиты, сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на источники, ознакомленные с данными американской разведки.

По их словам, начиная с 2015 года, Россия провела пять полноценных испытаний этой гиперзвуковой ракеты морского базирования.

Последнее успешное испытание ракеты "Циркон" было проведено 10 декабря, в ходе которого она развила максимальную скорость в 8 Маха, то есть в восемь раз больше скорости звука, или скорости около двух миль в секунду.

"Мы видим, что русские разработали оружие двойного назначения, то есть его можно использовать как против цели на суше, так и против корабля на море, - сказал один из источников. - Успешное его испытание на прошлой неделе показало, что россияне смогли добиться ее устойчивого полета, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия".

По словам другого источника, в разведданных указывается, что серийное производство ракеты планируется начать в 2021 году, но на вооружение она будет принята не ранее 2022 года.

Между тем, еще в прошлом году источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу-АВН", что гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят на вооружение атомных подводных лодок "Ясень-М", перспективных субмарин типа "Хаски", а также ряда надводных кораблей.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]