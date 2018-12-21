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ТЭК 21.12.2018 14:47

Азербайджан с 2019г в рамках договоренности с ОПЕК + снизит добычу нефти до 776 тыс. б/с – Минэнерго

Азербайджан в рамках договоренностей ОПЕК+ с января 2019 года снизит добычу нефти на 20 тыс. баррелей – до 776 тыс. баррелей в сутки, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра энергетики Замина Алиева.

Ранее сообщалось, что Азербайджан в рамках договоренностей ОПЕК+ с 2019 года сократит добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю октября 2018 года - до 763 тыс. баррелей.

«В рамках Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК+ состоялись обсуждения для уточнения обязательств по сокращению добычи нефти с 2019 года. То есть, это были технические детали, которые согласовывались с каждой страной. В рамках этих уточнений, обязательства Азербайджана по объему снижения добычи нефти на 20 тыс. баррелей в сутки не претерпели изменений. Однако, для Азербайджана снижение добычи нефти будет рассчитываться не от показателя октября, а от уровня добычи в сентябре 2018 года», - сказала З.Алиева.

По ее словам, с учетом того, что в сентябре суточный объем добычи нефти в стране составлял 796 тыс. баррелей, то в 2019 году добыча будет снижена до 776 тыс. б/с.

Как сообщалось, новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Страны ОПЕК взяли на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 2,5%, страны не-ОПЕК – на 2%. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК, ДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]