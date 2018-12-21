Американские политики с беспокойством восприняли отставку Мэттиса с поста главы Пентагона

Американский истеблишмент с беспокойством и сожалением воспринял известия о грядущей отставке шефа Пентагона Джеймса Мэттиса, сообщают в пятницу американские СМИ.

"Его отставка немедленно вызвала сожаление у конгрессменов из обеих партий, которые видели в отставном генерале морпехов трезвый шепот опыта на ухо президенту, который никогда не занимал ранее ни политического, ни военного постов. Даже союзники Трампа выражали опасения в связи с решением Мэттиса уйти, видя в нем важную сдерживающую силу", - пишет в статье об отставке агентство Associated Press.

В прошлом году сенатор-республиканец Боб Коркер, который часто выступает с критикой в адрес президента Дональда Трампа, говорил, что Дж.Мэттис, вместе с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, который покинет должность в ближайшие дни, и бывшим госсекретарем Рексом Тиллерсоном "отделяют нашу страну от хаоса".

"Это пугает. Министр Мэттис был островом стабильности в хаосе администрации Трампа", - написал в Twitter заместитель председателя комитета по разведке сената США демократ Марк Уорнер. Такой же позиции придерживается и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, отмечает The Washington Post.

Министр обороны США в администрации президента Билла Клинтона в 1997-2001 годах Уильям Коэн заявил, что Дж.Мэттис "великолепно выполнял работу на посту министра обороны". "Но нельзя от него ожидать поддержки президента, который не уважает наших союзников и втирается в доверие к нашим противникам", - цитирует его слова агентство.

Бывший вице-президент Джо Байден заявил, что Пентагону будет не хватать Дж.Мэттиса.

"У меня были разногласия с министром Мэттисом, но у нас была общая точка зрения, которой придерживались и демократы, и республиканцы этой страны, заключавшаяся в том, что уважение наших союзников и приверженность самым важным и эффективным альянсам в истории сделали Америку более безопасной", - написал он в Twitter.

"Очевидно, что эта администрация предала ключевые американские убеждения. Опыта, голоса рассудка Дж.Мэттиса будет не хватать Пентагону и залу оперативных совещаний (в Белом доме - ИФ)", - добавил Дж.Байден.

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио на фоне новостей об отставке Дж.Мэттиса написал в Twitter, что США "двигаются навстречу серии тяжелых политических ошибок, которые угрожают нашему народу, вредят нашим альянсам и усиливают наших врагов".

Другой республиканец, сенатор от штата Небраска Бен Сасс, назвал день известия об отставке Дж.Мэттиса печальным, отмечает телеканал CNN. По его мнению, министр обороны Дж.Мэттис "давал президенту те советы, которые он должен был услышать".

"Мэттис совершенно правильно полагает, что Россия и Китай являются врагами, и что мы воюем с боевиками-исламистами, которые пытаются убивать американцев в их же собственном доме, во всем мире", - приводит его слова телеканал.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Нэнси Пелоси заявила журналистам, что ее потрясала новость об отставке Дж.Мэттиса.

"Я потрясена новостями, потому что министр Мэттис патриот. Я думаю, каждый гражданин этой страны должен прочесть его письмо об отставке", - цитирует ее газета The Hill.

Она уточнила, что потрясена тем, какое послание он дает своим уходом войскам и каково его мнение о главнокомандующем.

"Наши войска смотрят на Дж.Мэттиса как на лидера, и теперь он собирается покинуть их. Это очень серьезно для нашей страны", - сказала Н.Пелоси. По ее мнению, Дж.Мэттис был "успокоением для многих из нас, как голос стабильности в администрации Трампа."

В мире также с сожалением отреагировали на новости из США, пишут американские СМИ.

Согласно информации газеты The Washington Post, шведский политик и дипломат, бывший премьер Швеции Карл Бильдт заявил, что новость об отставке Дж.Мэттиса стала "утренней тревогой для Европы".

В свою очередь германский политик Юрген Хардт, представитель партии ХДС, с которым советуется канцлер Ангела Меркель по вопросам, связанным с международной политикой, заявил, что отставка Дж.Мэттиса представляет собой поворотный пункт. По его словам, после решений Д.Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана союзникам США следует готовиться к дальнейшим неожиданным решениям Вашингтона, связанным с американскими военными. Он отметил, что решения Д.Трампа получили похвалу в России и у крайне левых в Германии, "и это должно нас беспокоить", считает Ю.Хардт.

Бывшая глава МИД Австралии Джулия Бишоп считает, что Дж.Мэттиса будет непросто заменить, отмечает издание.

"Его мудрых советов, добросовестности и глубокого понимания геостратегических вопросов будет не хватать американской администрации и тех, кто с ним работал", - сказала она.

Нынешний министр обороны Австралии Кристофер Пайн заявил газете The Australian, что Дж.Мэттиса будет не хватать всем, кто с ним работал.

Арвинд Гупта, который до конца прошлого года занимал пост советника по национальной безопасности в Индии, заявил, что в дели Дж.Мэттиса считали другом. По его словам, шеф Пентагона играл ключевую роль в усилении сотрудничества между США и Индией в сфере обороны.

Отставной полковник Народно-освободительной армии Китая и военный обозреватель Юэ Ган заявил, что китайские военные высоко оценивали работу Дж.Мэттиса, который даже во времена высокой напряженности подчеркивал необходимость избежать конфликта между США и Китаем.

"Хотя по отношению к нам он был бескомпромиссным, китайские военные чувствовали уверенность в ходе работы с таким профессиональным человеком. Теперь мы обеспокоены тем, кто придет ему на смену. Мы обеспокоены тем, что мир станет еще более нестабильным, если Трамп выберет лакея, который не готов стать балансом между его инстинктами", - сказал он.