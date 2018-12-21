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Внешняя политика 21.12.2018 14:59

Назарбаев поздравил Алиева с Днем рождения, убежден в дальнейшем стратегическом партнерстве Баку и Астаны

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев убежден в дальнейшем развитии стратегического партнерства между Баку и Астаной.

«Убежден, что многовековые традиционно дружеские отношения между Астаной и Баку будут и впредь динамично развиваться на основе братского и стратегического партнерства, а также во благо народов наших стран», - говорится в поздравительном послании Н.Назарбаева президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с Днем рождения, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Казахстана выразил уверенность, что многолетний опыт государственной деятельности И.Алиева, а также прилагаемые им непомерные усилия, «направленные на улучшение благосостояния народа страны, продолжат вносить значительный вклад в дальнейшее процветание и устойчивое развитие Азербайджана».

Н.Назарбаев пожелал своему азербайджанскому коллеге крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов на ответственном посту, а также мира и процветания народу Азербайджана.

И.Алиеву 24 декабря исполнится 57 лет.

Р.Бабаев

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]