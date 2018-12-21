Представитель Белоруссии Зась рассчитывает вступить в должность генсека ОДКБ с 2019 года

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась надеется, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом и приступит к работе с 2019 года.

"Не все еще формальности выполнены. Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности", - цитирует С.Зася госагентство БелТА.

"Я надеюсь, что все-таки будет достигнут консенсус и вопросы, которые сейчас стоят, будут сняты. Этот вариант будет самым лучшим и полезным для дела. Надо преодолеть эти разногласия и дальше запускать нормальную работу", - добавил он.

Госсекретарь напомнил, что его кандидатуру уже согласовали президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана и России, он побывал во всех этих странах и встретился с каждым из глав государств.

"Встречи прошли позитивно по тональности и характеру, результативности и полезно лично для меня. Целесообразно такую схему вводить в практику, когда человек, претендующий на пост генерального секретаря военно-политического блока, встречается со всеми главами государств", - отметил С.Зась.

Отвечая на вопрос, планируется ли его встреча с руководством Армении, госсекретарь сказал, что "готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и встретиться с ним, министром иностранных дел и министром обороны, обсудить те, может быть, вопросы или проблемы, которые они видят в деятельности организации, и дальше работать, в том числе, по этим проблемам".

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.