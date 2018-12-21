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Дальнее зарубежье 21.12.2018 16:41

Сокращение контингента США в Афганистане не отразится на безопасности, считают в Кабуле

Власти Афганистана полагают, что вывод части американского воинского контингента из страны не повлияет на безопасность в стране, передает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Если пару тысяч иностранных военных, которые в основном выполняют функции военных советников, занимаются обучением (афганских военнослужащих - ИФ) и поддержкой, покинут (Афганистан - ИФ), это не скажется на безопасности в нашей стране, потому что в последние четыре с половиной года безопасность полностью и так была в афганских руках", - говорится в заявлении канцелярии президента Афганистана.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа официальных лиц сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных. Источники газеты отметили, что американский воинский контингент в Афганистане планируется сократить примерно на 7 тыс. человек в ближайшие недели.

В настоящее время в Афганистане насчитывается 14 тыс. военнослужащих армии США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ВОЙСКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]