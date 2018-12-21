Мэр Нью-Йорка поддержал легализацию марихуаны

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступил за легализацию марихуаны, указав на экономические и социальные преимущества такой меры.
"У нас есть шанс создать совершенно новую отрасль экономики, которая поднимет настроение рядовым нью-йоркцам, - приводит слова мэра The Wall Street Journal. - Я уверен, что мы сможем создать систему, которая обеспечит безопасность на улицах, исправит ошибки прошлого и предоставит новые экономические возможности сообществам, больше всего пострадавшим от борьбы с наркотиками".
Накануне власти Нью-Йорка обнародовали отчет, подготовленный сразу несколькими ведомствами, включая управление полиции и здравоохранения, и посвященный вопросу легализации марихуаны. В отчете, в частности, содержится рекомендация освободить от наказания всех лиц, привлеченных к ответственности за преступления, связанные с марихуаной, после ее легализации.
Согласно авторам отчета, объем рынка легальной марихуаны в Нью-Йорке может составить $1,7 млрд в год.
В понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал добиться легализации конопли в штате в первые 100 дней нового года.
Медицинская марихуана легализована в большинстве штатов США, а в 10 штатах и округе Колумбия разрешена ее продажа в рекреационных целях. Объем рынка марихуаны в Штатах в 2018 году составит порядка $11 млрд, согласно совместному отчету Arcview Market Research и BDS Analysis.
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