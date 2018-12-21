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Это интересно 21.12.2018 15:38

Мэр Нью-Йорка поддержал легализацию марихуаны

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступил за легализацию марихуаны, указав на экономические и социальные преимущества такой меры.

"У нас есть шанс создать совершенно новую отрасль экономики, которая поднимет настроение рядовым нью-йоркцам, - приводит слова мэра The Wall Street Journal. - Я уверен, что мы сможем создать систему, которая обеспечит безопасность на улицах, исправит ошибки прошлого и предоставит новые экономические возможности сообществам, больше всего пострадавшим от борьбы с наркотиками".

Накануне власти Нью-Йорка обнародовали отчет, подготовленный сразу несколькими ведомствами, включая управление полиции и здравоохранения, и посвященный вопросу легализации марихуаны. В отчете, в частности, содержится рекомендация освободить от наказания всех лиц, привлеченных к ответственности за преступления, связанные с марихуаной, после ее легализации.

Согласно авторам отчета, объем рынка легальной марихуаны в Нью-Йорке может составить $1,7 млрд в год.

В понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал добиться легализации конопли в штате в первые 100 дней нового года.

Медицинская марихуана легализована в большинстве штатов США, а в 10 штатах и округе Колумбия разрешена ее продажа в рекреационных целях. Объем рынка марихуаны в Штатах в 2018 году составит порядка $11 млрд, согласно совместному отчету Arcview Market Research и BDS Analysis.

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Тэги: США, МАРИХУАНА, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]