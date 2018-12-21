Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9455 RUR   0.025 GBR   2.15 TRY   0.3227

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Дек 24 Дек 10°

Дальнее зарубежье 21.12.2018 15:41

Правительство Бельгии ушло в отставку

Король бельгийцев Филипп принял в пятницу отставку правительства Шарля Мишеля, сообщил королевский дворец.

"Король согласился с отставкой правительства и поручил ему выполнение текущих дел. Он констатировал политическую волю гарантировать успешное управление страной до ближайших выборов (26 мая 2019 года - ИФ)", - сказано в коммюнике дворца.

При этом король попросил политических руководителей и государственные институты, которым он подтверждает свое доверие, "дать приемлемый ответ на экономический, бюджетный и международные вызовы и на ожидания населения, особенно в социальном плане и по состоянию окружающей среды".

"Король договорился с председателем Палаты представителей и премьер-министром, что они будут регулярным образом информировать его о состоянии продвижения работы в рамках текущих дел", - сообщается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА


Похожие новости


Правительство Бельгии подало в отставку Бельгийский премьер распорядился не брать телефоны на секретные совещания из-за опасений прослушки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]