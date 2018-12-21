Правительство Бельгии ушло в отставку

Король бельгийцев Филипп принял в пятницу отставку правительства Шарля Мишеля, сообщил королевский дворец.

"Король согласился с отставкой правительства и поручил ему выполнение текущих дел. Он констатировал политическую волю гарантировать успешное управление страной до ближайших выборов (26 мая 2019 года - ИФ)", - сказано в коммюнике дворца.

При этом король попросил политических руководителей и государственные институты, которым он подтверждает свое доверие, "дать приемлемый ответ на экономический, бюджетный и международные вызовы и на ожидания населения, особенно в социальном плане и по состоянию окружающей среды".

"Король договорился с председателем Палаты представителей и премьер-министром, что они будут регулярным образом информировать его о состоянии продвижения работы в рамках текущих дел", - сообщается в документе.