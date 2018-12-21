В Эстонии прекратили уголовное преследование бывшего председателя партии Центра и экс-мэра Таллина

Государственный суд Эстонии принял в пятницу решение прекратить расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывшего председателя партии Центра и экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара (Edgar Savisaar) по состоянию его здоровья.

Как сообщила администрация суда, дело прекращено по ходатайству двух присяжных адвокатов перед Госсудом об аннулировании решения Таллиннского окружного суда от 14 августа. Окружной суд счел, что постановление Харьюского (Harju) уездного суда от 5 июня как суда первой инстанции о прекращении уголовного производства Э.Сависаара в связи с состоянием здоровья было принято поспешно, и суд над ним должен быть продолжен.

Генеральный прокурор Лавли Перлинг (Lavly Perling) в пятницу заявила, что прокуратура больше не будет оспаривать решение Госсуда.

Как сообщалось, решением Харьюского уездного суда от 30 сентября 2015 года Э.Сависаар был отстранен от занимаемой должности на время следствия в связи с обвинениями в коррупции. 5 ноября 2016 года внутренняя оппозиция крупнейшей на тот момент оппозиционной партии Центра во главе с ныне премьер-министром Юри Ратасом (Juri Ratas) сместила на специально созванном съезде Э.Сависаара с поста председателя партии, что открыло центристам путь к вхождению в правящую коалицию и позволило возглавить правительство.

12 июня 2016 года начался судебный процесс над Э.Сависааром.

Сам Э.Сависаар, бывший в то время председателем партии Центра, за которую голосовало около 80% русскоговорящего населения, заявлял неоднократно, что не признает себя виновным и что подозрения носят политический характер. Спецслужбы и власти страны подозревали его в пророссийских настроениях, чрезмерной зависимости от Москвы, из-за чего крупнейшая в Эстонии партия Центра до 2016 года 10 лет была в оппозиции.