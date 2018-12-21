Директор завода S.Steel оштрафован на 12,5 тыс. манатов за загрязнение атмосферы

Директор металлоплавильного завода ООО «S.Steel» Ялчин Асадов оштрафован на 12,5 тыс. манатов за ущерб, нанесенный окружающей среде, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.
«Проведенный сотрудниками МЭПР на действующем в поселке Гарачухур Сураханского района металлоплавильном заводе ООО «S.Steel» мониторинг выявил превышение установленных норм выбросов отходов в атмосферу с предприятия», - говорится в сообщении.
В связи с указанным фактом в отношении Я.Асадова составлены акт и протокол. Директор завода оштрафован на 12,5 тыс. манатов.
Руководителю предприятия указано о необходимости обязательного установления на заводе современных очистных установок и оборудования с целью предотвращения выбросов отходов производства в атмосферу.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»