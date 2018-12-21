Суд в ФРГ отказался рассматривать дело предполагаемого бывшего охранника концлагеря Маутхаузен за недостаточностью доказательств

Суд в Германии отказался начать судебный процесс по делу 95-летнего мужчины, который, предположительно, в годы Второй мировой войны работал охранником концлагеря Маутхаузен в Австрии, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
В суде отметили, что такое решение вызвано отсутствием достаточных доказательств для рассмотрения этого дела.
В судебных материалах этот человек фигурирует под именем Ханс Х. Ему были предъявлены обвинения в октябре этого года.
Со своей стороны, в прокуратуре заявили, что подали апелляцию на это решение.
Мужчину обвиняют в пособничестве убийствам более 36 тыс. человек в концлагере Маутхаузен. Согласно данным обвинения, мужчина с лета 1944 по весну 1945 года служил охранником в лагере в составе дивизии СС "мертвая голова".
"В его обязанности входило наблюдение за узниками ночью во внутренних и днем во внешних кордонах, а также наблюдение за "маршами" рабочих отрядов, в том числе к каменоломне "Венский котлован"", - сказано в сообщении прокуратуры.
Охранники должны были следить за попытками побега заключенных и в случае такового стрелять на поражение.
Сообщается, что в период деятельности обвиняемого в лагере было убито минимум 36 тыс. 223 человека. В концлагере в большинстве случаев люди умирали от слабости, но также и от так называемых "смертоносных ванн", при которых узников заставляли до смерти сидеть в ледяной воде; из-за инъекций препаратов, из-за голода.
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