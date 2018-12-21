Китай пообещал увеличить стимулирование экономики в 2019г

Китайские власти подтвердили намерение увеличить объемы денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования в 2019 году.
Согласно заявлению по итогам Центрального совещания по экономической работе, завершившегося в пятницу, в следующем году будет реализовано существенное снижение налогов. В денежно-кредитной политике планируется сохранить надлежащий баланс между ужесточением и смягчением, отмечается в документе.
Кроме того, Пекин собирается продолжить открытие внутренних рынков и добиться торгового соглашения с США.
Центральное совещание по экономической работе - ежегодное заседание, в котором принимают участие представители центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета. На нем вырабатываются основы экономической политики, а также программа для финансового и банковского секторов на следующий календарный год. Темы и основные посылы формулирует постоянный комитет политбюро китайской Компартии.
Несмотря на ослабление роста китайской экономики, второй по величине в мире, Пекин пока воздерживался от полномасштабных стимулов, чтобы не ставить под угрозу курс юаня и усилия, направленные на уменьшение госдолга.
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