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Дальнее зарубежье 21.12.2018 17:34

Китай пообещал увеличить стимулирование экономики в 2019г

Китайские власти подтвердили намерение увеличить объемы денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования в 2019 году.

Согласно заявлению по итогам Центрального совещания по экономической работе, завершившегося в пятницу, в следующем году будет реализовано существенное снижение налогов. В денежно-кредитной политике планируется сохранить надлежащий баланс между ужесточением и смягчением, отмечается в документе.

Кроме того, Пекин собирается продолжить открытие внутренних рынков и добиться торгового соглашения с США.

Центральное совещание по экономической работе - ежегодное заседание, в котором принимают участие представители центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета. На нем вырабатываются основы экономической политики, а также программа для финансового и банковского секторов на следующий календарный год. Темы и основные посылы формулирует постоянный комитет политбюро китайской Компартии.

Несмотря на ослабление роста китайской экономики, второй по величине в мире, Пекин пока воздерживался от полномасштабных стимулов, чтобы не ставить под угрозу курс юаня и усилия, направленные на уменьшение госдолга.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, НАЛОГИ, СТИМУЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]