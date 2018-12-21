Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-ноябре увеличились на 9%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-ноябре 2018 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 9,2% - до 1 млрд 694,4 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 81,8% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 72,7% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 1 млрд 231,8 млн манатов (рост на 9,3% - ИФ-Аз).

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon – в январе-ноябре 2018 года пришлось 794,3 млн манатов или 46,9% общего объема услуг связи (рост на 1,8%).

Н.Аббасова