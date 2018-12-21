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Регион 21.12.2018 18:02

ФРГ выделит Тбилиси дополнительно 500 тыс. евро на реализацию пакета проектов НАТО-Грузия

Германия выделит дополнительно 500 тыс. евро Грузии в качестве помощи на реализацию проектов "Существенного пакета НАТО-Грузия" (SNGP), сообщает в пятницу посольство ФРГ в Тбилиси.

В 2016-2017 годах Германия уже дважды выделяла Грузии в виде помощи сумму по 500 тыс. евро, отмечается в сообщении.

В посольстве отмечают, что увеличением помощи Грузии Германия в очередной раз подчеркивает важность проектов SNGP, финансирование которых зависит от добровольно выделенных странами-членами НАТО грантов, так как для этого в альянсе не существует специальных бюджетных средств.

В посольстве подчеркнули, что Германия продолжит оказывать Грузии поддержку как финансово, так и другими средствами на ее пути интеграции в НАТО.

"Существенный пакет НАТО-Грузия" (Substantial NATO-Georgia Package - SNGP) - это комплекс мер и инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Грузии и развитие более тесного сотрудничества в области безопасности и совместимости с членами Североатлантического альянса.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГЕРМАНИЯ, НАТО, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]