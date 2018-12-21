ФРГ выделит Тбилиси дополнительно 500 тыс. евро на реализацию пакета проектов НАТО-Грузия

Германия выделит дополнительно 500 тыс. евро Грузии в качестве помощи на реализацию проектов "Существенного пакета НАТО-Грузия" (SNGP), сообщает в пятницу посольство ФРГ в Тбилиси.
В 2016-2017 годах Германия уже дважды выделяла Грузии в виде помощи сумму по 500 тыс. евро, отмечается в сообщении.
В посольстве отмечают, что увеличением помощи Грузии Германия в очередной раз подчеркивает важность проектов SNGP, финансирование которых зависит от добровольно выделенных странами-членами НАТО грантов, так как для этого в альянсе не существует специальных бюджетных средств.
В посольстве подчеркнули, что Германия продолжит оказывать Грузии поддержку как финансово, так и другими средствами на ее пути интеграции в НАТО.
"Существенный пакет НАТО-Грузия" (Substantial NATO-Georgia Package - SNGP) - это комплекс мер и инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Грузии и развитие более тесного сотрудничества в области безопасности и совместимости с членами Североатлантического альянса.
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