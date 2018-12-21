Рост ВВП Туркмении в 2018 г ожидается на уровне 6,2% - вице-премьер

Рост ВВП в Туркмении в 2018 году будет обеспечен на уровне 6,2%, заявил вице-премьер правительства страны Гочмырат Мырадов.
Как сообщает Государственное информационное агентство страны, Г.Мырадов на заседании правительства в четверг выступил с докладом о предварительных итогах развития национальной экономики в 2018 году. По словам вице-премьера, в текущем году были приняты все меры для успешного выполнения министерствами и ведомствами плановых заданий, что подтверждают предварительные показатели по отраслям. Были задействованы инструменты для поддержания стабильного курса национальной валюты, исполнения госбюджета, осуществлялись господдержка и стимулирование малого и среднего предпринимательства. В частности, с целью экономического стимулирования предусмотрена реформа АПК.
По словам президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, главными задачами на 2019 год являются поддержание стабильно высоких темпов роста за счет интенсивного развития всех сфер экономики и ее диверсификации, реализация масштабных инвестиционных проектов, имеющих международное и региональное значение.
В числе приоритетных направлений в следующем году президент также назвал повышение рентабельности отраслей экономики и конкурентоспособности туркменских товаров, увеличение объемов экспортно-ориентированной промышленной продукции, снижение импорта, дальнейшую приватизацию госсобственности, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.
Как сообщалось, рост ВВП Туркмении по итогам девяти месяцев 2018 года составил 6,2%. В промышленном секторе рост составил 4,2%, строительстве - 0,6%, транспортно-коммуникационном комплексе - 10,8%, торговле - 7,6%, сельском хозяйстве - 4,9%, в сфере услуг - 0,6%.
Как заявлял в сентябре президент страны, экономический рост в Туркмении в 2018-2019 годах должен быть обеспечен на уровне 6,2%.
По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономика Туркмении в 2018-2019 годах будет расти быстрее, чем в других государствах Центральной Азии. Согласно октябрьскому обзору мировой экономики МВФ World Economic Outlook, рост ВВП страны в 2018 году составит 6,2%, в 2019 году - 5,6%.
Сообщалось также, что Туркмения проведет реформу АПК с перераспределением сельхозугодий и приватизацией в животноводстве. Реформа также предусматривает повышение государственных закупочных цен, начиная с урожая 2019 года. Так правительство решило поощрить товаропроизводителей и повысить урожайность выращиваемых в стране культур. Кроме того, будет оказываться поддержка при строительстве перерабатывающих предприятий. Их продукцию государство собирается реализовывать на внутреннем и внешнем рынках.
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