Президент Азербайджана отправил в отставку главу ИВ Джульфинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил главу Исполнительной власти Джульфинского района Нахчыванской автономной республики Шукюра Бабаева от занимаемой должности.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента в пятницу.
Р.Бабаев
В Азербайджане утвержден порядок пользования "зеленым коридором"
WTI перешла к росту, но завершает неделю рекордным снижением цены за 4 года
Президент Алиев утвердил новые ставки соцстрахования для работающих не по найму
Иностранные граждане смогут дольше оставаться на территории Азербайджана без регистрации
Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2019г
НС определит стратегию и приоритеты агентства DOST – министр труда
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Грузинские коммунисты требуют вернуть памятник Сталину в центр Гори
Президент Сербии ждет Путина в Белграде 17 января
Французские "желтые жилеты" вновь готовятся к протестам в субботу
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»