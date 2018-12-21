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Внутренняя политика 21.12.2018 17:01

Президент Азербайджана отправил в отставку главу ИВ Джульфинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил главу Исполнительной власти Джульфинского района Нахчыванской автономной республики Шукюра Бабаева от занимаемой должности.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента в пятницу.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]