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Мюллер может отчитаться перед генпрокурором США по российскому расследованию в феврале - СМИ

Спецпрокурор Роберт Мюллер приближается к завершению расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США и может представить итоги генпрокурору уже в середине февраля, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники телеканала не сообщают, смог ли Р.Мюллер найти ответ на главный вопрос расследования: состоял ли президент США Дональд Трамп или члены его предвыборного штаба в заговоре с Россией.

Р.Мюллер, отмечает телеканал, до сих пор не публиковал никаких доказательств того, что заговор был.

Спецпрокурор в своем докладе, как ожидается, затронет вопрос того, препятствовал ли сам Д.Трамп следствию.

Источники телеканала предупреждают, что ряд вопросов могут создать сложности для завершения расследования. Так, если Р.Мюллер решит опросить Д.Трампа в рамках расследования, то это может привести к нескольким месяцам споров между сторонами.

Источники телеканала отмечают, что Минюст США после получения доклада Р.Мюллера спецпрокурором, вероятнее всего, опубликует выдержки из него. Кроме того, за публикацию доклада будут бороться демократы в Палате представителей США, сообщает телеканал.

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Тэги: США, СПЕЦПРОКУРОР, ДОКЛАД, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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