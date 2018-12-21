Мюллер может отчитаться перед генпрокурором США по российскому расследованию в феврале - СМИ

Спецпрокурор Роберт Мюллер приближается к завершению расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США и может представить итоги генпрокурору уже в середине февраля, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники телеканала не сообщают, смог ли Р.Мюллер найти ответ на главный вопрос расследования: состоял ли президент США Дональд Трамп или члены его предвыборного штаба в заговоре с Россией.

Р.Мюллер, отмечает телеканал, до сих пор не публиковал никаких доказательств того, что заговор был.

Спецпрокурор в своем докладе, как ожидается, затронет вопрос того, препятствовал ли сам Д.Трамп следствию.

Источники телеканала предупреждают, что ряд вопросов могут создать сложности для завершения расследования. Так, если Р.Мюллер решит опросить Д.Трампа в рамках расследования, то это может привести к нескольким месяцам споров между сторонами.

Источники телеканала отмечают, что Минюст США после получения доклада Р.Мюллера спецпрокурором, вероятнее всего, опубликует выдержки из него. Кроме того, за публикацию доклада будут бороться демократы в Палате представителей США, сообщает телеканал.