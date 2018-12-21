Мюллер может отчитаться перед генпрокурором США по российскому расследованию в феврале - СМИ

Спецпрокурор Роберт Мюллер приближается к завершению расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США и может представить итоги генпрокурору уже в середине февраля, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Источники телеканала не сообщают, смог ли Р.Мюллер найти ответ на главный вопрос расследования: состоял ли президент США Дональд Трамп или члены его предвыборного штаба в заговоре с Россией.
Р.Мюллер, отмечает телеканал, до сих пор не публиковал никаких доказательств того, что заговор был.
Спецпрокурор в своем докладе, как ожидается, затронет вопрос того, препятствовал ли сам Д.Трамп следствию.
Источники телеканала предупреждают, что ряд вопросов могут создать сложности для завершения расследования. Так, если Р.Мюллер решит опросить Д.Трампа в рамках расследования, то это может привести к нескольким месяцам споров между сторонами.
Источники телеканала отмечают, что Минюст США после получения доклада Р.Мюллера спецпрокурором, вероятнее всего, опубликует выдержки из него. Кроме того, за публикацию доклада будут бороться демократы в Палате представителей США, сообщает телеканал.
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