Трамп предупредил о приостановке работы правительства, если демократы проголосуют против стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в пятницу напомнил, что если демократы в Сенате проголосуют против выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, то за этим последует приостановка работы правительства.
"Правительство приостановит работу сегодня, если демократы не проголосуют за безопасность на границе", - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.
"Даже президент Рональд Рейган в течение восьми лет пытался построить стену на границе или забор, но не смог этого сделать. Другие тоже пытались. Но мы, так или иначе, сделаем это", - добавил Д.Трамп.
Ранее Д.Трамп посетовал в Twitter на американских демократов, заявив, что они не хотят безопасности на границе "исключительно по политическим причинам".
Приостановка работы правительства в США происходит, когда Конгресс не принимает или президент не подписывает законопроект об ассигнованиях для работы министерств, ведомств и программ.
Позже в пятницу сенат США рассмотрит временный бюджет, который включает $5,7 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Ранее его одобрила Палата представителей.
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