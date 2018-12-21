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Дальнее зарубежье 21.12.2018 19:03

Трамп предупредил о приостановке работы правительства, если демократы проголосуют против стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в пятницу напомнил, что если демократы в Сенате проголосуют против выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, то за этим последует приостановка работы правительства.

"Правительство приостановит работу сегодня, если демократы не проголосуют за безопасность на границе", - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

"Даже президент Рональд Рейган в течение восьми лет пытался построить стену на границе или забор, но не смог этого сделать. Другие тоже пытались. Но мы, так или иначе, сделаем это", - добавил Д.Трамп.

Ранее Д.Трамп посетовал в Twitter на американских демократов, заявив, что они не хотят безопасности на границе "исключительно по политическим причинам".

Приостановка работы правительства в США происходит, когда Конгресс не принимает или президент не подписывает законопроект об ассигнованиях для работы министерств, ведомств и программ.

Позже в пятницу сенат США рассмотрит временный бюджет, который включает $5,7 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Ранее его одобрила Палата представителей.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]