Азербайджан может внедрить дифференцированную ставку НДС на медицинские услуги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабинету министров подготовить предложения по применению дифференцированной ставки НДС к оказываемым медицинским услугам и предоставляемым по данным услугам лекарствам.

Соответствующее поручение кабмину предусмотрено в указе президента об утверждении изменений в Налоговый кодекс.

Согласно указу, кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по применению более низких ставок (дифференцированного) НДС по оказанию медицинских услуг и предоставлению по данным услугам лекарственных препаратов.

Данные предложения должны быть представлены главе государства.

А.Мамедов