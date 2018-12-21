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Здравоохранение 21.12.2018 17:15

Азербайджан может внедрить дифференцированную ставку НДС на медицинские услуги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабинету министров подготовить предложения по применению дифференцированной ставки НДС к оказываемым медицинским услугам и предоставляемым по данным услугам лекарствам.

Соответствующее поручение кабмину предусмотрено в указе президента об утверждении изменений в Налоговый кодекс.

Согласно указу, кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по применению более низких ставок (дифференцированного) НДС по оказанию медицинских услуг и предоставлению по данным услугам лекарственных препаратов.

Данные предложения должны быть представлены главе государства.

А.Мамедов

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Тэги: НАЛОГИ, НДС, МЕДУСЛУГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]