Азербайджан может внедрить дифференцированную ставку НДС на медицинские услуги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабинету министров подготовить предложения по применению дифференцированной ставки НДС к оказываемым медицинским услугам и предоставляемым по данным услугам лекарствам.
Соответствующее поручение кабмину предусмотрено в указе президента об утверждении изменений в Налоговый кодекс.
Согласно указу, кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по применению более низких ставок (дифференцированного) НДС по оказанию медицинских услуг и предоставлению по данным услугам лекарственных препаратов.
Данные предложения должны быть представлены главе государства.
А.Мамедов
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