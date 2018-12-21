Полиция сообщает о стрельбе в центре Вены, двое ранены

Австрийская полиция сообщает в пятницу о стрельбе в центре Вены.

В Twitter венской полиции сообщается, что ранены два человека.

"Примерно в 13:30 (16:30 ) в центре Вены в районе Лугек найдены два человека с огнестрельными ранениями", - отмечается в сообщении.

Стражи порядка работают на месте происшествия.