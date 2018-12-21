Президент Сербии ждет Путина в Белграде 17 января

Сербский президент Александр Вучич в пятницу сообщил, что ожидает визита российского президента Владимира Путина в Сербию 17 января, передает сербская независимая радиостанция Б92.
"Я с радостью ожидаю президента Путина здесь 17 января", - сказал президент Сербии журналистам в Белграде.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»