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Карабахский конфликт 21.12.2018 17:47

Азербайджанская община Карабаха готова к диалогу с армянской стороной

Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к конструктивному диалогу с армянской стороной по урегулированию конфликта, заявил председатель правления общины Турал Гянджалиев.

"В условиях совместного проживания азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха можно обеспечить справедливый мир, устойчивую региональную стабильность и безопасность. Одним из важных шагов в этом направлении является поощрение диалога между общинами. Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к конструктивному диалогу", - сказал Т.Гянджалиев, слова которого приводятся в сообщении общины.

Он подчеркнул, что азербайджанская община Нагорного Карабаха обратилась к международной общественности, в частности к странам-сопредседателям Минской группы (МГ) ОБСЕ, поддержать контакты между двумя общинами с целью внести вклад в урегулирование конфликта. «Согласно документам ОБСЕ, в то время как Азербайджан и Армения являются сторонами конфликта, азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха определены в качестве заинтересованных сторон»,- отметил Т.Гянджалиев.

Он отметил, что в рамках процесса справедливого урегулирования конфликта вооруженные силы Армении должны покинуть оккупированные территории Азербайджана, вынужденные переселенцы, в том числе азербайджанское население Нагорного Карабаха, должно вернуться в свои родные земли.

«Азербайджанская община верит, что азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха способны вновь жить в условиях мира в рамках международно-признанных границ, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана»,- подчеркнул он.

Т.Гянджалиев напомнил, что в результате армянского сепаратизма, взявшего размах в конце 80-х годов ХХ века, азербайджанское население Армении, Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов было изгнано с мест постоянного проживания, против них был учинен акт этнической чистки. «В настоящее время, более 80 тыс. представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха, живут в условиях вынужденных переселенцев в различных регионах Азербайджана»,- отметил он.

В целом, как отметил председатель правления общины, в результате этнической чистки более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ОБЩИНА, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]