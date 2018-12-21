Азербайджанская община Карабаха готова к диалогу с армянской стороной

Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к конструктивному диалогу с армянской стороной по урегулированию конфликта, заявил председатель правления общины Турал Гянджалиев.
"В условиях совместного проживания азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха можно обеспечить справедливый мир, устойчивую региональную стабильность и безопасность. Одним из важных шагов в этом направлении является поощрение диалога между общинами. Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к конструктивному диалогу", - сказал Т.Гянджалиев, слова которого приводятся в сообщении общины.
Он подчеркнул, что азербайджанская община Нагорного Карабаха обратилась к международной общественности, в частности к странам-сопредседателям Минской группы (МГ) ОБСЕ, поддержать контакты между двумя общинами с целью внести вклад в урегулирование конфликта. «Согласно документам ОБСЕ, в то время как Азербайджан и Армения являются сторонами конфликта, азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха определены в качестве заинтересованных сторон»,- отметил Т.Гянджалиев.
Он отметил, что в рамках процесса справедливого урегулирования конфликта вооруженные силы Армении должны покинуть оккупированные территории Азербайджана, вынужденные переселенцы, в том числе азербайджанское население Нагорного Карабаха, должно вернуться в свои родные земли.
«Азербайджанская община верит, что азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха способны вновь жить в условиях мира в рамках международно-признанных границ, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана»,- подчеркнул он.
Т.Гянджалиев напомнил, что в результате армянского сепаратизма, взявшего размах в конце 80-х годов ХХ века, азербайджанское население Армении, Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов было изгнано с мест постоянного проживания, против них был учинен акт этнической чистки. «В настоящее время, более 80 тыс. представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха, живут в условиях вынужденных переселенцев в различных регионах Азербайджана»,- отметил он.
В целом, как отметил председатель правления общины, в результате этнической чистки более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.
Ф.Исазаде
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