Эрдоган отложил военную операцию в Сирии после разговора с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом принял решение перенести на более поздний срок начало операции к востоку от реки Евфрат в Сирии.
"На прошлой неделе мы приняли решение начать операцию к востоку от Евфрата и объявить о ней общественности. Однако телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, контакты по дипломатической линии и между службами безопасности, а также заявления США - все это привело к тому, что мы немного подождем ", - приводит издание "Сабах" слова президента.
В то же время президент подчеркнул, что речь идет только о переносе сроков операции.
По его словам, тем не менее, после разговора с Д.Трампом Анкара намерена в ближайшие месяцы ликвидировать в Сирии силы группировки ИГ , отряды курдской партии "Демократический союз" и курдские "Отряды народной самообороны".
Он отметил, что региональная безопасность является важнейшей целью Турции, поэтому она взаимодействует по этому вопросу с Россией и Ираном.
19 декабря президент США Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.
Региональные СМИ при этом отмечали, что американские войска в Сирии играли роль преграды между курдским ополчением и Турцией, которая угрожала начать новую операцию против курдов.
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