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Регион 21.12.2018 17:49

Эрдоган отложил военную операцию в Сирии после разговора с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом принял решение перенести на более поздний срок начало операции к востоку от реки Евфрат в Сирии.

"На прошлой неделе мы приняли решение начать операцию к востоку от Евфрата и объявить о ней общественности. Однако телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, контакты по дипломатической линии и между службами безопасности, а также заявления США - все это привело к тому, что мы немного подождем ", - приводит издание "Сабах" слова президента.

В то же время президент подчеркнул, что речь идет только о переносе сроков операции.

По его словам, тем не менее, после разговора с Д.Трампом Анкара намерена в ближайшие месяцы ликвидировать в Сирии силы группировки ИГ , отряды курдской партии "Демократический союз" и курдские "Отряды народной самообороны".

Он отметил, что региональная безопасность является важнейшей целью Турции, поэтому она взаимодействует по этому вопросу с Россией и Ираном.

19 декабря президент США Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

Региональные СМИ при этом отмечали, что американские войска в Сирии играли роль преграды между курдским ополчением и Турцией, которая угрожала начать новую операцию против курдов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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