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Финансы 21.12.2018 17:58

Счетпалата Азербайджана утвердила рабочий план на 2019г

Счетная палата утвердила рабочий план на 2019 год, отмечается в информации на сайте палаты.

Согласно информации, коллегия палаты провела обсуждения по проекту Рабочего плана на следующий год и утвердила документ.

Председатель палаты Вугар Гюльмамедов поручил начать работу по мероприятиям, запланированным на первый квартал 2019 года.

А.Мамедов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]