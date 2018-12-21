Счетпалата Азербайджана утвердила рабочий план на 2019г

Счетная палата утвердила рабочий план на 2019 год, отмечается в информации на сайте палаты.

Согласно информации, коллегия палаты провела обсуждения по проекту Рабочего плана на следующий год и утвердила документ.

Председатель палаты Вугар Гюльмамедов поручил начать работу по мероприятиям, запланированным на первый квартал 2019 года.

А.Мамедов